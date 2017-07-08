Çanakkale'de 226 yabancı uyruklu yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyü ile Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 2 kamyon ve bir minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 226 Suriye, Pakistan ve Hindistan uyruklu yakalandı. Yabancı uyrukluların İtalya'ya kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 6 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TEKNEYE LİMANDA OPERASYON

Öte yandan, yabancı uyrukluların İtalya'ya gidişte kullanacakları, Kumbağ Limanı'ndaki 25 metrelik "Mayar-1" isimli teknede de 5 organizatör yakalandı. Teknedeki aramada 5 litrelik 160 su, 100 kilogram hurma ve 500 lavaş ekmek ele geçirildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Yabancı uyruklular ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.