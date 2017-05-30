Çanakkale'de 32 kaçak yakalandı

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, Ayvacık'ın Bademli Köyü Acıdere Mevkii sahilinde bir grup kaçağın yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını belirledi.

32 KAÇAK GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon yapan jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve İran uyruklu 32 kaçak ile organizatör oldukları belirtilen 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

2 ORGANİZATÖR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Operasyonda ayrıca kaçak geçişte kullanılacağı belirlenen 1 bot, 1 bot motoru ile çok sayıda can yeleği de ele geçirildi. Gözaltındaki iki organizatör de adliyeye sevk edildi.









