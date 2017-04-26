Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

Mustafa Kutlu’dan Bir Demet Hikâye: Bu Böyledir

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TÜSİAD, AKPM'nin Türkiye kararını eleştirdi

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada "AKPM'nin Türkiye ile ilgili kararı "çok olumsuz" bir gelişme" denildi.