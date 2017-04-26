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Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 yabancı uyruklu yakalandı.

26.04.2017 - 13:38
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Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmek için Dut Burnu mevkisinden denize açılanların bulunduğu motorlu lastik bota, Müsellim Boğazı açıklarında operasyon düzenledi.

Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

34 KİŞİ YAKALANDI

TCSG 28 Bot Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Suriye, Kongo, Afganistan, Kamerun ve Eritre uyruklu 34 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyrukluların, daha önceki operasyonlarda yakalanan kişiler oldukları tespit edildi. Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

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