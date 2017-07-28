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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Bozcaada'da, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen bulundukları teknenin kayalıklara çarpması sonucu yakalandı

28.07.2017 - 21:47
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39 Suriye uyruklu, "Doğanay" ve "Voyager" isimli 2 yelkenli tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere yola çıktı.

TEKNE SU ALMAYA BAŞLADI

Bu kişilerden bir bölümünün bulunduğu "Doğanay" isimli tekne, Bozcaada ilçesinin Akvaryum Koyu mevkisinde pervanesine halat dolanması sonucu kayalıklara çarpıp su almaya başladı. Bunun üzerine teknede bulunanlar adaya çıktı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Teknenin battığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizden karaya çıkan Suriye uyruklu 39 kişiyi yakaladı.

ORGANİZATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışını organize ettikleri belirlenen 5'i Ukraynalı, 2'si Türk 7 kişi de gözaltına alındı.

"Voyager" isimli tekne ise sahil güvenlik unsurlarınca yedeklenip Bozcaada Yat Limanı'na getirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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