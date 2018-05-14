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Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale Ayvacık'tan Midilli'ye gitmeye çalışan 40 mülteci yakalandı.

İHA | 14.05.2018 - 15:30..
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Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 07.00 sıralarında Assos Kadırga burnunun 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

40 MÜLTECİ YAKALANDI

‘TCSG 28’ Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu kaçak göçmen 40 kişi yakalandı.

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

YİYECEK, AYAKKABI VE ÇORAP VERİLDİ

Küçükkuyu’da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilere eşofman, ayakkabı ve çorap gibi giyecekle birlikte yiyecek verildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı



Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

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