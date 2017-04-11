Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

Kısırlık tedavisi gören babaların erkek çocuklarının sperm kalitesi, normal yollarla doğan erkek çocuklarına kıyasla daha düşük oluyor.

6

Solaklarla ilgili bilmediğiniz inanılmaz gerçekler

Sol elini kullananlar için şimdiye kadar çok şey söylendi. Daha zeki oldukları, sanata yatkınlıkları gibi… Peki bunlar gerçek mi?