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Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

Çanakkale'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 41 göçmenin yakalandığı bildirildi.

11.04.2017 - 10:24
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Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Sivrice mevkisi açıklarında bir bot tespit etti.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

"TCSG-28" bot komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Gine, Irak ve Mali uyruklu 41 kişi yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımına getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Kongo uyruklu hamile Colon Muyi, buradan ambulansla alınıp Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

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