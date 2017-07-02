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Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 41 kaçak, Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla geçmek istedi.

02.07.2017 - 12:49
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Bugün saat 06.00 sıralarında İğdeli Burnu Mevkisi'nde devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, bir lastik botta kaçaklar oldğunu belirledi. Durdurulan bottaki Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 26'sı çocuk toplam 41 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Suriye ve İran uyruklu oldukları belirlenen kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na getirildi. Burada giyecek, gıda ve kişisel temizlik malzemeleri yardımı yapılan kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecekleri bildirildi.

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

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