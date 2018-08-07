Çanakkale'de 42 göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Yeşil Liman mevkisinin bir mil açıklarında, bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne doğru gittiğini tespit etti.

AFGANİSTAN UYRUKLU 42 KİŞİ

Ekipler, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kişiyi yakaladı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.