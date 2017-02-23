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Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2017 - 05:39
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Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son haftalarda binlerce kez sallanan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde saat 04.55'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 7.3 kilometre olarak açıkladı. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

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