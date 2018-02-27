Çanakkale'de 43 köy karantinaya alındı

Çanakkale’de merkeze bağlı 43 köyde hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine karantinaya alınan köylerde 9 Şubat’tan bu yana 80 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAK

3 köyden gelen şap hastalığı ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı.

Karantinaya alınan Sarıceli, Kemel ve Terziler köyleri başta olmak üzere toplam 43 köye ve 10 kilometre çapındaki bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Çıkan sütler imha edilerek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmaya başlandı.

"1 AY HAYVAN ALIŞVERİŞİ OLMAYACAK"

43 köyün karantina altına alındığını söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, “9 Şubat’ta 3 tane köyümüzde şap hastalığı tespit edildi. Yetkililer, şikayet üzerine bu işletmelere giderek gerekli çalışmaları yapmış. Kan numuneleri alınmış, hayvanlar kontrol edilmiş ve bu 3 köyde birkaç işletmede şap hastalığının belirtilerine rastlanmış. Daha sonra bu hastalığın yayılmaması için köyün 10 kilometre civarını, yani toplamda 43 köyü karantina altına almış. Karantina altına almak demek bu köylerden 1 ay süreyle hayvan alışverişinin önüne geçmek.” dedi.