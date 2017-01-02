Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Kontrol 4305 botu, Kadırgaburnu açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Ekipler kaçak göçmenlere operasyon yaptı.

44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Gine, Somali Bangladeş ve Gambiya uyruklu toplam 44 kaçak göçmen, TCSG 106 botu ile Küçükkuyu’ya getirildi. Kaçaklara eşofman, battaniye, ayakkabı ve gıda ürünleri verildi. Kaçak göçmenler Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.