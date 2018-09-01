Çanakkale’de 44 mülteci yakalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 14.50'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine, 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi.

Karius'un yerine alınan Alisson Becker hatalı gol yedi

İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak, Tahran ve Bağdat'ın karşılıklı ticarette dolar kullanmama kararı aldığını ve ticaretin euro, riyal ve dinarla yapılacağını söyledi.

İdris Yavuz'un, DGS'de uygulanan 0,5 ham puan kuralına takıldığı için puanı hesaplanmadı. Yavuz, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştaya sunulmak üzere İzmir İdare Mahkemesine dava dilekçesi verdi

1 Örtülü zam yapan firmalara idari işlem Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları tespit edildi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı zam yapan firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.

2 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

3 Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı Fazıl Say, annesinin cenazesinden birkaç saat sonra Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığını ve çok samimi, sıcak bir tonda taziyelerini ilettiğini söyledi.

4 Mert Fırat: Bana kınayı sormayın İdil Fırat’ın kına gecesine tahtla gelmesi sevenleri tarafından oldukça eleştirilen Mert Fırat, gazetecilere “Bana bu tür sorular sormayın. Sinema sorun, tiyatro sorun” yanıtını verdi.

5 T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk motoru çalıştırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen milli kaynaklarla üretilen helikopter, 2021'de seri üretime geçirilecek.

6 Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni Diyarbakır’da kayıp yakınları tarafından düzenlenmesi planlanan eyleme güvenlik güçleri izin vermedi.