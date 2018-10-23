Çanakkale’de 46 mülteci yakalandı

Kuzey Ege’de devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu mevkisinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

46 KİŞİ YAKALANDI

Sahil Güvenlik ‘TCSG 308’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 46 kişi yakalandı.

GİYECEK VE YİYECEK VERİLDİ

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen mülteciler burada giyecek ve yiyecek verildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.