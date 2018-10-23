taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78785
Euro
6.6376
Altın
1238.794
Borsa
93163.97
Gram Altın
229.849

Çanakkale’de 46 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen 46 mülteci yakalandı.

İHA | 23.10.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kuzey Ege’de devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu mevkisinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Çanakkale’de 46 mülteci yakalandı

46 KİŞİ YAKALANDI

Sahil Güvenlik ‘TCSG 308’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 46 kişi yakalandı.

Çanakkale’de 46 mülteci yakalandı

GİYECEK VE YİYECEK VERİLDİ

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen mülteciler burada giyecek ve yiyecek verildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

1262
Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

205
İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

111
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

244
Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

27
Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

220
CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM