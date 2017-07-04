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Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

04.07.2017 - 13:50
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Ayvacık ilçesinin Sivrice Burnu mevkisinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için dün akşam lastik botla denize açılan Suriye, Kongo, Pakistan, Afganistan, Irak, Fildişi Sahili, Yeni Gine, Gana ve İran uyruklu 47 kaçak, 1 mil açıkta Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

MERKEZE GÖNDERİLDİLER

TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklara eşofman, ayakkabı gibi giysiler, temizlik maddeleri ve gıda paketleri dağıtıldı.

İşlemleri tamamlanan kaçaklar, daha sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı


Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı

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