Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

1 Aşkın ses hali Aşkın hallerini iliklerimize kadar hissettiğimiz her an, ayrı bir nota belki de...

2 İstanbul'da boşanan çift düğün yaptı Cemal Mekan ile eşi Hatice Mekan evlendikten sonra yaptıkları düğünün aynısını boşandıktan sonra da yaptı.

3 Venezuela'da göstericiler, bir askeri döverek öldürdü Venezuela’da şiddet dalgası giderek tırmanıyor.

4 Sarp ve Derya çift gitti tek paylaştı Fenerbahçe-Olympiakos basket maçını izlemeye gelen ve burada muhabirlere yakalanan ikili, şimdilerde Datça’da tatil yapıyor.

5 Şehidin borcunu babasından haczetmek istediler GSM operatöründen, vatanı için can veren şehidin babasına haciz ayıbı...

6 Dekorasyonda çiçeklerin mükemmel uyumu Canlı çiçekler ve saksı çiçekleri evinizin her köşesini canlandırmak için kullanılabilir.