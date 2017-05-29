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Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinde polis tarafından durdurulan iki minibüste yakalanan kaçaklar, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

29.05.2017 - 11:20
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Ayvacık'ta, Edremit Caddesi Orman Deposu Mevkii'nde dün akşam yol kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri iki minibüsü durdurdu. Araçlardaki kontrolde, 48 kaçak tespit edildi.

POLİS KAÇAKLARI YAKALADI

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 minibüs şoförünü gözaltına aldı. Afganistan, Suriye, Kongo ve Mali uyruklu 48 kaçak, emniyete getirildi. Ayrıca araçlarda bulunan çok sayıda can yeleğine ise el konuldu.

Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Minibüs şoförleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

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