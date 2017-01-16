taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7264
EURO
3,9527
ALTIN
143,48
PETR
55,5400

Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem

Çanakkale'de, Richter ölçeğine göre, 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

16.01.2017 - 01:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 01.38'de kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü olan depremin yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

Sarsıntı, Çanakkale İl genelinde hissedildi. Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem de kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.17 kilometre olarak açıkladı.

AYVACIK'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 07.03'te kaydedildiğini ve yerin 6.20 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

0
Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

0
Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

0
Real Madrid'in 40 maçlık serisi sona erdi

Real Madrid'in 40 maçlık serisi sona erdi

0
Samsun'da lokantada 5 kişiyi rehin aldı

Samsun'da lokantada 5 kişiyi rehin aldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM