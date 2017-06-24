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Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Çanakkale'de dün başlayan yoğunluk, Arife günüyle birlikte had safhaya ulaştı.

24.06.2017 - 10:53
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Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkanlar, bu sabahtan itibaren feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

En büyük yoğunluk ise Çanakkale Boğazı'nın geçildiği Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında yaşandı.

KUYRUK 5 KİLOMETREYEYE ULAŞTI

Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde, uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Eceabat'tan Çanakkale'ye geçmek için sıraya giren tatilcilerin oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

SAATSİZ SEFER YAPILIYOR

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gelibolu-Lapseki, Eceabat- Çanakkale, Kilitbahir- Çanakkale, Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarında toplam 17 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıyor.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

KÖPRÜ PROTESTO EDİLMİŞTİ

1915 Çanakkale Köprüsü, temeli atıldığı gün CHP'li grupların öncülük ettiği bir kesim tarafından protesto edilmişti.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

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