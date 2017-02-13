Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

Yerin 6.97 kilometre altında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 15.48'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4, derinliği ise 11.1 kilometre olarak açıkladı.

ÇANAKKALE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün saat 15.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan duyuruya göre; Ayvacık ilçesinde saat 16.50'de 3.4, 17.01'de 3.1, 17.06'da 3, 17.10'da 3.5, 17.19'da ise 3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

6 ŞUBAT'TAN BUGÜNE 749 SARSINTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi. Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

BAZI KÖYLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bugün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaşamın olumsuz yönde etkilendiği ilçeye bağlı bazı köylerde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere, Tuzla, Yukarıköy, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

6 Şubat'ta 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ve artçı sarsıntıların ardından geçen hafta ilçe genelinde eğitime 1 hafta süreyle ara verilmişti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerin en büyüğü olan bu deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu.

Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden daha büyük olan deprem, Bursa ve Tekirdağ'dan İzmir ve Muğla'ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale'de de halkın paniğe kapılmasına neden olan deprem, ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda hasara neden oldu.