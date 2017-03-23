Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı

Akkaya Burnu açıklarında devriye görevinde bulunan "TCSG-81" Bot Komutanlığı ekipleri, bir botun içinde çok sayıda kişinin bulunduğu fark etti.

57 KAÇAK YAKALANDI

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Cezayir ve Hindistan uyruklu 57 kişiyi yakaladı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara battaniye, yiyecek paketleri ve giysi dağıtıldı. Yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.