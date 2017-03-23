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Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 57 kaçak yakalanıp, geri gönderme merkezine teslim edildi.

23.03.2017 - 10:31
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Akkaya Burnu açıklarında devriye görevinde bulunan "TCSG-81" Bot Komutanlığı ekipleri, bir botun içinde çok sayıda kişinin bulunduğu fark etti.

Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı

57 KAÇAK YAKALANDI

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Cezayir ve Hindistan uyruklu 57 kişiyi yakaladı.

Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara battaniye, yiyecek paketleri ve giysi dağıtıldı. Yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale'de 57 yabancı uyruklu yakalandı

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