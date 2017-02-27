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Çanakkale'de 60 kaçak mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 kaçak yakalandı.

27.02.2017 - 05:42
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Çanakkale'de 60 kaçak mülteci yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri, Bademli köyü sahilinden şişme botla denize açılan kaçaklara operasyon düzenledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Kongo, Eritre, Kamerun, Angola, Togo, Gana, Güney Afrika ve Mali uyruklu 60 kaçak, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI YAPILDI

Aynı botla Küçükkuyu'ya getirilen yabancı uyruklulara görevliler tarafından battaniye, giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından minibüslerle Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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