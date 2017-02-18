Çanakkale'de 61 kaçak sahilde yakalandı

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bektaş Köyü sahilinde bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını belirledi.

61 KAÇAK YAKALANDI

Bölgeye dün operasyon düzenleyen jandarma, zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışan Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 kaçağı yakaladı. Yakalananlar önce Gülpınar Jandarma Karakolu'na daha sonra ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından mülteciler, Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.