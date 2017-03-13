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Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 62 yabancı uyruklu yakalandı.

13.03.2017 - 22:21
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İhbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhüsun köyü altı mevkisinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Kongo, Afganistan, Kamerun ve Eritre uyruklu 62 kişi ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan 2 organizatörün ise işlemleri sürüyor.

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