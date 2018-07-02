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Çanakkale’de 64 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 64 mülteci yakalanarak, Göç İdaresine teslim edildi.

İHA | 02.07.2018 - 16:03..
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Geyikli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, Ezine’ye bağlı Körüktaşı köyünde lastiği patlayan ve daha sonra yol kenarına çıkan 34 BHN 240 plakalı araçtan inerek kırsal alana kaçan bazı kişileri takip etti.

IRAK UYRUKLU 64 KİŞİ

Bu arada ekipler, Akçakeçili köyünün Aktaş sahili mevkisinde durumundan şüphelendikleri 06 HRD 43 plakalı aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerinin araçlarda ve arazide yaptığı aramalar neticesinde Irak uyruklu 64 kişi yakalandı. Geyikli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale’de 64 kaçak yakalandı

Çanakkale’de 64 kaçak yakalandı

Çanakkale’de 64 kaçak yakalandı


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