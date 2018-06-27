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Çanakkale’de 75 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 75 göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 27.06.2018 - 13:44..
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Yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bademli sahilinde bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti.

Çanakkale’de 75 kaçak göçmen yakalandı

75 MÜLTECİ YAKALANDI

Bölgeye düzenlenen operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 75 mülteci yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler 1 otobüs ve bir minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

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