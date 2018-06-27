Çanakkale’de 75 kaçak göçmen yakalandı

10 Haziran'dan beri haber alınamayan ve her yerde aranan Sedanur Ç.'nin erkek arkadaşı ile İzmit'e gittiği ortaya çıktı.

Muharrem İnce, CHP'lilerin "Aday ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi: Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.

Şarkıcı ve manken Nilay Dorsa önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti.

1 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

2 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

3 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

4 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

5 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

6 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.