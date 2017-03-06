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Çanakkale'de 89 kaçak yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan yabancı uyruklu 89 kişi yakalandı.

06.03.2017 - 15:33
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Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Acıdere mevkisi ile Koyunevi köyü Sokakağzı koyundaki zeytinlikler ve atıl durumdaki ağıllarda saklanan yabancı uyruklu kişiler bulunduğunu tespit etti.

TOPLAM 89 KİŞİ

Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye, Afganistan, Eritre ve Pakistan uyruklu 89 kişi yakalandı.

Gülpınar Jandarma Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 89 kaçak yakalandı

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