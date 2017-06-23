Çanakkale'de arabalı vapur kayalıklara çarptı

Çanakkale'den Eceabat'a gitmek üzere 17.40'ta kalkan Gestaş A.Ş'ye ait 'Lapseki' isimli arabalı vapurun, jeneratör arızası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi sonrası dümeni kilitlendi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Çanakkale İskelesi'nden kalktıktan kısa bir süre sonra meydana gelen olayda gemi, yat limanı mendireğinin kayalıklarına çarparak durabildi. Gemide kısa süreli panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

"GEMİ KAYALIKLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Gemide bulunan bir yolcu olay anını, "Geminin kalkıştan kısa bir süre sonra dümen kırarak yat limanına doğru döndüğünü gördüm. O şekilde kaza gerçekleşti. Yat limanına çarpmadan önce geminin hiçbir şekilde sağa sola gitmediğini gördüm. Direkt kayalıkların üstüne doğru ilerledi. Büyük bir gürültü oldu" dedi.

























