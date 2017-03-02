Çanakkale'de asırlık Namazgâh Tabyası mermileri çalındı

Müze olarak hizmet veren tabyadaki 3 No’lu bonet içinde bulunan ve korozyona uğradığı öğrenilen mermilerin sayısının 8 bin 500 adet olduğu bildirildi. Cephane muhafazası ve kamuflajı olarak kullanılan “bonet”ten geçen ay çalındığı tahmin edilen mermilerle ilgili harekete geçen emniyet güçleri ve müze yetkilileri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Müze görevlilerinin ifadelerine başvurulurken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Mermilerin tek seferde mi yoksa parça parça mı çalındığı da araştırılıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, çalıntı mermilerle ilgili tüm müzeler, koleksiyonerler, müzayede salonlarına uyarı yazısı gönderildi. Ayrıca sınır kapılarının da uyarıldığı öğrenildi. Mermilerin fotoğraflarına da yer verildi. Mermilerin konulduğu “bonet”in amacı cephanenin muhafazası ve kamuflajıdır. İsmini Fransızca şapkadan alır. Bonetler, hem cephanenin kamuflajı hem de zarar görmemesi için savaşlarda sıkça kullanılmıştır.

SAVAŞIN EN ÖNEMLİ KIYI SAVUNMA NOKTASI

Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan ve 1892’de modernleştirilen Namazgâh Tabyası, Rumeli Aziziye Tabyası olarak da biliniyor. Gelibolu Yarımadası’ndaki Kilitbahir Kalesi’nin yanında bulunan tabya, Çanakkale Muharebelerinde 4. Ağır Topçu Alayı bölgesinde, 2. Ağır Topçu Alayı Taburu’nun merkezi olarak da kullanıldı.