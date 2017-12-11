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Çanakkale'de cami yakan kişi bulundu

Çanakkale’deki Baklacı Camisi'nde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.

Ajanslar | 11.12.2017 - 05:30..
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Barbaros Mahallesi’nde 1955 yılında inşa edilen Baklacı Camisi’nde, dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'de cami yakan kişi bulundu

POLİSLER KAMERALARI İNCELEDİ

Polis ekipleri yangının söndürülmesinin ardından çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyerek şüpheli B.D.’nin (25) cami kapısının yanındaki bazı malzemeleri ateşe verdiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, caminin yanı sıra Bombacı Veli Sokak’ta bulunan metruk bina ile Meriç Sokak’taki bir depoyu da yaktığı tespit edildi. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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