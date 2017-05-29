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Çanakkale'de cinayetin altından yasak aşk çıktı

Mehmet Akçalı'nın öldürülmesini şüpheli bulan polis ekipleri, gerçekleri ortaya çıkardı.

29.05.2017 - 07:45
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Çanakkale'de Mehmet Akçalı (51), Çan ilçesindeki evinde 26 Mayıs gecesi ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, incelemelerinde Akçalı'nın ölümünü şüpheli gördü.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mehmet Akçalı'nın eşi A.D. Akçalı'nın (41) bir süredir 33 yaşındaki S.T. ile ilişkisinin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Çanakkale'de cinayetin altından yasak aşk çıktı

Teknik takip sonucunda S.T'nin, Mehmet Akçalı'nın öldürüldüğü gece eve geldiği saptandı. Otopsi raporuna göre de Akçalı'nın bayıltıldıktan bir süre sonra boğulduğu belirlendi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi A.D. Akçalı ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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