Çanakkale'de cinayetin altından yasak aşk çıktı

1 Almanlar İncirlik kararını iki hafta içinde verecek Almanya Dışişleri Bakanlığı, İncirlik hava üssünde bulunan askerlerini geri çekip çekmeme kararını iki hafta içinde alacağını söyledi.

2 Özge Ulusoy: Sözlerimin arkasındayım Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda sportif haliyle görüntülendi.

3 Almanya'da kira fiyatları arttı Yüksek kira artışlarını önlemek amacıyla çıkarılan yasalar, kiracıyı daha da zorlayacak.

4 Amerikalılar Ulusal Anma Günü tatilinde alışverişe koştu Amerikalılar ülkenin en büyük tatillerinden biri sayılan "Ulusal Anma Günü"nü seyahat ya da alışveriş fırsatı olarak değerlendirdi.

5 Şirketlere drone ve İHA zorunluluğu geliyor 'Çok hafif hava aracı' kategorisinde bulunan drone ve İHA'lar için şirketlerin kullanım şartları resmi olarak açıklandı.

6 Güneydoğu gazisinin asansör isyanı Şirinevler metrobüs durağında asansörün gece 12'den sonra kapatılması Gazi Kemal Sarak'ı mağdur etti.