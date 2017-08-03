Çanakkale'de ele geçirilen uyuşturucunun PKK bağlantısı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz'da Tavaklı İskelesi yakınlarındaki bölgede 1,5 ton esrar ele geçirilmesiyle ilgili firari şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

SAHTE İSİM KULLANDILAR

Otel kayıtları ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden H.N.K. ve V.Ç'nin, ilçedeki dinlenme tesisinde sahte isimlerle konakladığını tespit etti.

Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI

Soruşturmayı genişleten jandarma, zanlıların yurt dışı bağlantılarını da araştırdı.

Teknik çalışmanın ardından el konulan zodyak botun, İtalya'nın Lecce kentinden C.C. tarafından 10 Mayıs'ta satın alındığı belirlendi.

C.C'nin, İtalyan polisi tarafından 2015'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheli arasında bulunduğu tespit edildi.

PKK BAĞLANTISI

Ezine'de ele geçirilen 1,5 ton esrarın, terör örgütü PKK'ya finans sağlamak amacıyla Arnavutluk üzerinden deniz yoluyla Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

Tutuklanan zanlıların ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle biri İtalyan uyruklu 9 şüphelinin daha "uyuşturucu ticaretiyle" bağlantısı ortaya çıkarıldı.

Birinin evinde yüklü nakit ele geçirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Temmuz'da Tavaklı İskelesi yakınlarındaki bölgeye düzenlenen operasyonda kıyıya yanaşan İngiliz bayraklı zodyak bottan karaya çıkarılmak üzere hazırlanmış 73 paket içinde,1,5 ton kubar ve toz (bin 528 kilogram) esrar ele geçirilmişti.