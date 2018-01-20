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Çanakkale’de esrar laboratuvarı bulundu

Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç İlçesinin Kaykılar köyünde, yüksek kalitede esrar yetiştirmek amacıyla en küçük ayrıntısına kadar düşünülen laboratuvarı ortaya çıkardı.

DHA | 20.01.2018 - 11:05..
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Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bayramiç ilçesi Kaykılar köyünde, 40 yaşındaki B.K.'nin evinde uyuşturucu madde olduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, operasyon düzenledikleri evde bir esrar laboratuvarı buldu.

Çanakkale’de esrar laboratuvarı bulundu

ELE GEÇİRİLENLER

Bu kişinin evinde yapılan aramada, 100 gram kubar esrar, 5 gram skunk, 4 kenevir bitkisi, esrar sarmak için kullanılan 600 kağıt, esrar yapımında kullanılan özel düzenek içerisinde; 1 vantilatör, havalandırma baca sistemi, 4 adet mavi jelikan (60 litre), 15 adet 100 watt'lık power led, 15 adet 100 watt driver, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet soğuk nem buhar makinesi, 1 adet nem ve ısı ölçer, 3 adet hava pompası, 1 adet elektrik zamanlayıcı, 1 adet kontaktör, 7 adet 20 watt led aydınlatma, 4 adet su seviyesi ölçer hortum, 1 adet 12 volt-30 amper adaptör ele geçirildi.

İÇMEK İÇİN YETİŞTİRİYORUM

Esrar laboratuvarı kurulu evin sahibi 40 yaşındaki B.K., toprak yerine durgun su kullanılan hidroponik sistemle ve led teknolojisiyle kendisinin içtiği esrarı yetiştirdiğini söyledi.

Çanakkale’de esrar laboratuvarı bulundu

Esrar laboratuvarı kuran B.T. savcının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çanakkale’de esrar laboratuvarı bulundu



Çanakkale’de esrar laboratuvarı bulundu

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