Çanakkale'de gayrimenkul hareketliliği devam edecek

Gayrimenkul uzmanları, 2023 yılında tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgedeki konut satışını artıracağını düşünüyorlar.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK DAHA DA ARTACAK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı devam ederken bölgede gayrimenkul fiyatlarının da yükselişi sürüyor.

Yatırımcılar için cazibesini artırmaya devam eden köprünün ayaklarının konumlandığı Gelibolu Sütlüce ve Lapseki Şekerkaya'daki emlak hareketliliğinin daha da artacağı düşünülüyor.

ARSA FİYATLARI 20, KONUT FİYATLARI 4 KAT ARTTI

Bölgedeki konutların fiyatları hakkında yapılan bir araştırmaya göre, Çanakkale Köprüsü'nden sonra bölgedeki arsa fiyatlarının 20 kat, konut fiyatlarının ise 4 kat artış gösterdi.