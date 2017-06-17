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Çanakkale'de ilginç hırsızlık

Çanakkale'de kaldırımda yürüyen genç bir kadının güneş gözlüğü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

17.06.2017 - 20:14
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Kaldırımda yürüyen ve cep telefonuyla konuşan kimliği öğrenilemeyen genç bir kadın, arkasından gelen kimliği belirsiz bir erkeğin yüzündeki güneş gözlüğünü bir anda alıp hızla uzaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ZANLI KAÇTI

Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızlıkta, zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarıyla polisler olay yerine geldi. Gözlüğü çalınan kadın şikayetçi olmadı ancak polis yine de eşkali belirlenen kişinin kimliğini saptayıp yakalanması için çalışma başlattı.

Çanakkale'de ilginç hırsızlık

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