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Çanakkale'de kaçakları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Çanakkale'de, yasa dışı Yunanistan'a geçmek için bölgeye gelen Pakistan uyruklu grubu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

17.02.2017 - 03:28
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Çanakkale'de kaçakları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UF 7392 plakalı minibüs, Ayvacık-Assos yolu Büyükhusun köyü mevkisinde devrildi. Kazada, araçta bulunan Pakistan uyruklu 9 kişiden 7'si yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Çanakkale'de kaçakları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kaza sonrası olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Araçta bulunan yabancı uyruklu kişilerin, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmek amacıyla bölgeye geldiği öğrenildi.

Çanakkale'de kaçakları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Çanakkale'de kaçakları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

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