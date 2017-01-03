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Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet

Çanakkale'de kedi yavrusuna koli bandı sararak eziyet ettikleri öne sürülen 2 genç hakkında yasal işlem başlatıldı.

03.01.2017 - 19:12
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kendi hesabından, kediyi koli bandıyla bantlayıp eğlendiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, bir kedinin etrafına bant sarıldığı görülüyor.

Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

U.G (22) kedi yavrusunu koli bandıyla sardı ve bunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. U.G, daha sonra bu görüntüleri kendine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun izlenmesinin ardından çeşitli hayvan dernekleri ve hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken ve kediyi bantlayan kişilerin yakalanıp cezalandırılmaları için imza kampanyaları başlatıldı.

Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet

KORUMAYA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından kedi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kedi, burada bantlarından arındırıldı ve bakımı yapıldı. Kentte yaşayan Aylin Yılmaz, kediyi sahiplenmek istediğini belirterek, görevli ekiplere başvurdu.

Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet

Merkeze gelip kedisini teslim alan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah uyandığında sosyal medyada bantlanmış kedi görüntüleriyle karşılaştığını ve çok üzüldüğünü bildirdi. Kediyi ilk andan itibaren sahiplenmek istediğini belirten Yılmaz, "Şu anda da kediyi sahiplendim. Bakın titriyor. Videoyu izledikten sonra dehşete düştüm. Bence bu tür insanlar tedavi görmeli. Benim de kedi ve köpeğim var. Kedi, iş yeri ya da evi, nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını almamız gerekiyor. Önce bize güvenmesi gerekiyor." dedi.

Çanakkale'de kedi yavrusuna eziyet

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