taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5036
EURO
3,9197
ALTIN
141,21
PETR
47,2700

Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

İzmir'den kalkan 'İrem Kaan' isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, Kocaeli'ne gidiyordu.

18.06.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'in Nemrut Limanı'ndan İzmit'e giden 88 metre boyunda ve 2 bin 564 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'İrem Kaan' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Assos Antik Kenti açıklarından geçtikten kısa süre sonra ulaştığı turizm yoğunluğunun görüldüğü Koyunevi Köyü Sokak Ağzı Plajı'nda saat 01.00 sıralarında karaya oturdu.

SAHİLE 20 METRE KALA DURABİLDİ

Gemi sahile yaklaşık 20 metre kala durabildi. Geminin kaptanın, telsiz anonsuyla yardım talep edip etmediğini soran Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) yetkililerine, ilk etapta kendi imkanlarıyla kurtulmayı deneyeceklerini söylediği bildirildi.

Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

İlginizi Çekebilir
İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı
Bornova'da bir iş yerine giren 2 kişi, levyeyle açtıkları çelik kasalardan toplam 600 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldı.
Manisa'da kışlada zehirlenme olayıyla ilgili açıklama
Manisa Savcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yemek şirketinden 21 kişi gözaltına alındı" denildi.
Otomobile gizlenen uyuşturucuyu köpek buldu
Bursa'da polisin yaptığı operasyonda 2 araçtaki kişilerde uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
5 lira verip Suriyeli çocuklara hırsızlık yaptırdı
Konya'Da Suriyeli iki çocuğa 5 lira karşılığında hırsızlık yaptırdığı öne sürülen 37 yaşındaki Gazi Yaşlı gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da zehirlenme olayı ile ilgili gözaltılar

Manisa'da zehirlenme olayı ile ilgili gözaltılar

313
Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

718
Galatasaray Maicon'la anlaştı

Galatasaray Maicon'la anlaştı

33
Bakan Işık: Yemekten 590 askerimiz etkilendi

Bakan Işık: Yemekten 590 askerimiz etkilendi

212
Yola inmek isteyen Kılıçdaroğlu kayarak düştü VİDEO

Yola inmek isteyen Kılıçdaroğlu kayarak düştü VİDEO

253
TSK: 16 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 16 terörist etkisiz hale getirildi

62
Futbol oyun kurallarının değişmesi gündemde

Futbol oyun kurallarının değişmesi gündemde

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM