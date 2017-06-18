Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

İzmir'in Nemrut Limanı'ndan İzmit'e giden 88 metre boyunda ve 2 bin 564 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'İrem Kaan' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Assos Antik Kenti açıklarından geçtikten kısa süre sonra ulaştığı turizm yoğunluğunun görüldüğü Koyunevi Köyü Sokak Ağzı Plajı'nda saat 01.00 sıralarında karaya oturdu.
SAHİLE 20 METRE KALA DURABİLDİ
Gemi sahile yaklaşık 20 metre kala durabildi. Geminin kaptanın, telsiz anonsuyla yardım talep edip etmediğini soran Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) yetkililerine, ilk etapta kendi imkanlarıyla kurtulmayı deneyeceklerini söylediği bildirildi.