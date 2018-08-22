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Çanakkale'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 70 kaçak, yakalanarak göçmen idaresine teslim edildi.

DHA | 22.08.2018 - 17:16..
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Kuzey Ege'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde sahilden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bota operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 59 kaçak yakalandı.

AFGANİSTAN UYRUKLU 70 KİŞİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Kadırga Burnu açıklarından lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 11 kaçak gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu toplam 70 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

Çanakkale'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

Çanakkale'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

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