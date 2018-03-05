Çanakkale'de lastik botta 34 kaçak yakalandı

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Sivrice Burnu mevkisinde, kıyıdan 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ TESLİM EDİLDİLER
Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.