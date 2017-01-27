taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8595
EURO
4,1238
ALTIN
147,39
PETR
56,1600

Çanakkale'de market soygunu güvenlik kamerasında

Özel bir şirkete ait zincir marketi soyan kar maskeli ve silahlı 3 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı

27.01.2017 - 02:34
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Polis ekipleri, Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markette soygun yapan şüphelilerin yakalanması için iş yeri ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden zanlıların eşkal bilgilerini tespit eden ekiplerin yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Karacaören mevkisinde bir arazide gizlenen şüpheliler O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y'yi (18) yakalayan ekipler, bu kişilerin soygunda kullandığı silah ve mühimmatların yanı sıra marketten götürdüğü içinde paralar bulunan yazar kasa çekmecesini muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Çanakkale'de market soygunu güvenlik kamerasında

PARA ÇEKMECESİNİ YANLARINA ALMIŞLAR

Güvenlik kamerası kayıtlarında, başlarında kar maskesi bulunan şüphelilerin markete girdikten sonra kasiyeri silah tehdidiyle yazar kasanın yanına getirdiği görülüyor.

Görüntülerde, zanlılardan birinin önce yazar kasanın para çekmecesini boşaltmaya çalışması, çabaları uzun sürünce bu çekmeceyi yuvasından çıkarıp alarak diğer iki soyguncuyla marketten ayrılması da yer alıyor.

Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markete dün akşam gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri tehdit ederek yazar kasadaki tüm parayı kendilerine vermelerini istemişti. Kasadaki paraların tamamını çekmeceyle alan zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

46
Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

14
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

7
Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı

Obradovic: Galatasaray çok iyi oynadı

2
Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Gambiya'da Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

1
Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı

Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM