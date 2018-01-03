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Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta yol kontrolü sırasında minibüste yakalanan 39 Suriyeli kaçak göçmen, geri gönderme merkezine gönderildi.

DHA | 03.01.2018 - 17:07..
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDILAR

Bu kapsamda, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesi'nde yol kontrolü yapan ekipler, durdurdukları 27 Z 9493 plakalı minibüste yaptıkları aramada 39 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaçaklara organizatörlük yapan 3 şüpheli ise Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı

Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı

Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı

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