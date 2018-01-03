Çanakkale'de minibüste 39 kaçak yakalandı

Bakan Soylu: Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez

1 Trump'tan İran protestocularına 'büyük' destek ABD Başkanı Trump İran'da ayaklanan göstericilere destek verdiğini bir kez daha dile getirdi. Hem de dış müdahale imasıyla.

2 Devrim Muhafızları Komutanı: Gösteriler sona erdi İran'da Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ülkede başlayan protestoların bittiğini belirterek "Fitne sona erdi" dedi.

3 İran'da kamu binaları kundaklandı İran'da protestocular İsfahan kentinde bulunan teknoloji merkezine molotoflu taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bina alev alev yandı.

4 Şırnak'ta sınır çocuklarının bayrak sevgisi Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları bayrağı köy meydanına diktikleri direğe astı.

5 Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler YouTube'da girilmesi yasak yerlere girerek üne kavuşan iki arkadaş, bu sefer terk edilmiş hastaneye girdi. İkili gördükleri karşısında hayrete düştü.

6 İlker Aycı’dan yeni havalimanı ile ilgili açıklama Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçaklarda dağıtılan Skylife dergisinin Ocak sayısında İstanbul’da yapımı devam eden yeni havalimanıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.