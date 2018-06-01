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Çanakkale'de orman yangını: 2 saatte kontrol edildi

Çanakkale Ezine Kızılçeşme'de 17.00'de başlayan yangın 2 saatlik müdahalenin altından kontrol altına alındı.

DHA | 01.06.2018 - 20:17..
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Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını: 2 saatte kontrol edildi

1 UÇAK, 3 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Yangına havadan 1 amfibi uçak, 3 helikopter, karadan ise 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, yanan orman ve zirai alanın büyüklüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Çanakkale'de orman yangını: 2 saatte kontrol edildi

Çanakkale'de orman yangını: 2 saatte kontrol edildi

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