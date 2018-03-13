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Çanakkale’de sebze halinde yangın

Sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA | 13.03.2018 - 05:03..
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Rüzgarında etkisiyle Çanakkale Belediyesi'ne ait Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ndeki bütün dükkanları saran alevler, ardından da Sebze ve Meyve Hali’nin yanında bulunan BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi’ne sıçradı.

Çanakkale’de sebze halinde yangın

Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti.

Çanakkale’de sebze halinde yangın

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Kuvvetli lodos rüzgarı nedeniyle kontrol altına alınmakta büyük güçlük çekilen yangın için ilçelerden takviye istendi.

Çanakkale’de sebze halinde yangın

Çanakkale’de sebze halinde yangın

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