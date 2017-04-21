Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı Pazar günü ve Çanakkale Kara Savaşlarının 102'inci Yıldönümü Anma törenlerinin gerçekleşeceği 24 Nisan Pazartesi günü Çanakkale'de gösteri yapacak.

SOLOTÜRK'TEN PROVA UÇUŞU

Bu gösteriler öncesi SOLOTÜRK, dün tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, bugün ise boğaz ve kordon boyu semalarında prova gerçekleştirdi.

Çanakkale'de SOLOTÜRK 23 Nisan provası yaptı VİDEO

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

SOLOTÜRK'ün prova uçuşu, güzel havadan istifade eden vatandaşların nefesini kesti. SOLOTÜRK'ü izlemek için kordona akın eden vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi.

























