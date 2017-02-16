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Çanakkale'de süren depremle ilgili Kandilli'den açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremlerin 1 hafta 15 gün daha sürebileceğini belirtildi.

16.02.2017 - 15:41
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Çanakkale'de süren depremle ilgili Kandilli'den açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin konuşulacağı toplantıya ev sahipliği yaptı. İstanbul Valiliği, AFAD ve Kandilli Rasathane’sinden yetkililerin katıldığı toplantıda, 6 Şubat’ta başlayan Çanakkale depremleri ve olası Marmara depremi ele alındı.

DEPREM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Toplantı öncesinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çanakkale Ayvacık'ta devam eden depremlerin 15 gün daha devam edebileceğini açıklayan Özener konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"1 HAFTA 15 GÜN DAHA SÜREBİLİR"

"6 Şubat’ta başlayan deprem etkinliği sürmekte. İlk gözlemlerimizde de bu deprem etkinliğinin bir hafta 15 gün hatta daha uzun sürebileceğini söylemiştik. Deprem etkinliği büyüklükleri azalarak devam etmekte. 1 hafta 15 gün daha devam edebilir. Bu raporları web sitesinde sürekli güncellenmiş halde izleyebilirsiniz"

"KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMLERİ ÖNLEMEZ"

Özener ayrıca küçük depremlerin büyük depremleri önleyeceği hakkındaki söylentilere de açıklık getirdi. Bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını kaydeden Özener, “Çanakkale’deki depremlerle, İstanbul’da beklediğimiz depremlerin birbiriyle alakası olmadığını söylemiştik. Küçük depremlerin olası büyük depremi engellediği bilimsel olarak mantıklı gelmiyor. Marmara Denizi’nde olacak, İstanbul’u etkileyecek bir deprem beklentisi şüphe götürmez bir gerçek. Ama bunun zamanını verme şansımız yok” dedi.

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