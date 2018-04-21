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Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Çanakkale'de taksinin kaldırıma çarpması sonucu sürücü Kaan Koçer ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

DHA | 21.04.2018 - 19:02..
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Saat 16.30 sıralarında, Ayvacık ilçe girişindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kaan Koçer (30) idaresindeki 17 T 0334 plakalı taksi, caddeüzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yararlılar sürücü Kaan Koçer ve Serhat Eksik (31) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılardan Koçer ile Eksik, Ayvacık Devlet Hastanesi, isimleri öğrenilemeyen diğer iki yaralı ise Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Hastanede tedavileri devam eden 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı

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