Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı: 1 ölü

Evli ve 3 çocuk babası Kazım Perçin, Çanakkale'ye 19 kilometre mesafedeki Erenköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde, bugün saat 07.00 sıralarında kendisine getirilen tarihi bir top mermisi kesip, içindeki barutu çıkartmak istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada, top mermisi büyük bir gürültüyle patladı. Perçin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, evde başka top mermilerinin de bulunabileceği şüphesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, bomba imha uzmanı istedi.

TARİHİ TOPLARI KESİP BARUTU ÇIKARIYORDU

Uzun yıllar fırın işlettikten sonra emekli olduğu öğrenilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı öğrenildi. Patlayan top mermisinin Perçin'e kim ya da kimler tarafından nasıl getirildiği araştırılırken, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.