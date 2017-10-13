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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

13.10.2017 - 02:25
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Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

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