Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

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Kaplumbağa ile oyunun acı sonu

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Karabük'te, geçen ay istifa eden AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar'ın yerine Avukat İsmail Altınöz atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz oldu

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, ülkesinde uğradığı suikasttan kurtulmayı başardı.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin son günlerde Musul ve Kerkük vilayetlerinde askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

Çocuklar oyuncak için tartıştı babaları kavga çıkarttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere belediyelerdeki değişmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

1 Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

2 Yapımcı Weinstein'in hakkında taciz soruşturması Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi ünlü aktrislerin taciz iddiasında bulunduğu yapımcı Harvey Weinstein için soruşturma başlatıldı.

3 Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin son günlerde Musul ve Kerkük vilayetlerinde askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

4 Muharrem İnce CHP'lilere kızdı CHP'li vekil İnce, partililerin maksatlı olarak kendisiyle ilgili belediye başkanı adayı olacağına dair haberler yaptırdığını iddia etti.

5 Hatay'da yargılanan Suriyeli pilot tahliye oldu Antakya'da 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan'ın tahliyesi kararlaştırıldı.

6 AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz oldu Karabük'te, geçen ay istifa eden AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar'ın yerine Avukat İsmail Altınöz atandı.