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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
13.10.2017 - 02:25
Haberler
3. Sayfa
Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
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