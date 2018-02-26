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Çanakkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Bayramiç ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı.

DHA | 26.02.2018 - 08:10..
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hasan Erdoğan, yönetimindeki 10 KB 477 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobilde bulunan H.E., C.E., S.E., N.E. ve A.E. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çanakkale'de trafik kazası: 5 yaralı

MAÇ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Kaza yapan ailenin, Çan ilçesindeki bir futbol maçını izlemek üzere, Balıkkesir'in Akçay köyünden geldikleri öğrenildi.

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