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Çanakkale'de trafik kazası: 7 yaralı

İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA | 01.05.2018 - 22:16..
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Ayvacık ilçesinden Çanakkale'ye seyir halinde olan 40 yaşındaki Yasin Nisli idaresindeki 06 GE 5059 plakalı otomobil, tali yoldan aniden önüne çıkan 41 yaşındaki Tuncay Önal idaresindeki 35 TBV 88 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çanakkale'de trafik kazası: 7 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Kaza sonrasında sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Tuğrul İşbilir (32), Hatice Nişli (65), Emine Aydoğdu(71), Mahmur Emir Nişli(8), İsmail Enes Nili (6) yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Çanakkale'de trafik kazası: 7 yaralı

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