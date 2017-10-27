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Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de bu yılki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlarda zarar tespiti için ilk kez drone uygulamasıyla çalışma yapıldı.

27.10.2017 - 10:46
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Çanakkale'de bu yıl açık alanda, 468 yangın meydana geldi. Bunlardan 42 orman yangınında ise toplam 319 hektarlık alan yanarak küle döndü. Diğer 426 yangında ise 115 hektarlık alanın yandığı belirtildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu yıl ilk kez drone uygulamasıyla yanan alanları havadan görüntüledi.

Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Yanan alanlarda tespit ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı gözlendi. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, "Yanan ormanlık alanlardaki sahalarda çalışmalara başladık. En kısa zamanda ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Açık alanlarda ateş yakmamalarını, kontrolsüz ateş yakmamalarını, yakanları uyarmalarını, Alo 177'ye haber vermelerini ve en kısa zamanda müdahale etmemizi sağlamalarını istiyoruz. Bize destek bütün kurumlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu seneyi en az hasarla, en az yangınlar atlatırız. Yanan ormanlık alanlarda havadan drone ile görüntü alıyoruz. Alanları tespit etme çalışmalarımız oluyor. Vatandaşları bilgilendirme konusunda bu görüntüleri kullanıyoruz. İnşallah bundan sonrada drone'ları daha etkin bir şekilde daha başka çalışmalarda da kullanacağız." dedi.

Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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